Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe bu transfere dair sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı.



FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.





FLAMENGO'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

Flamengo da yaptığı açıklamada Willian Arao transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını ve oyuncunun sağlık kontrolü için Türkiye'ye gideceğini duyurdu.