Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın hedefindeki golcü Real Madrid forması giyen Mariano Diaz!
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Transferde atağa kalkan sarı lacivertli ekip, Dinamo Kiev maçı öncesi UEFA'ya verilecek kadroya yeni forvetini de yazmak istiyor. Görüşmeleri sıklaştıran Kanarya, Sörloth transferinin zora girmesi sebebiyle Mariano Diaz'a yoğunlaştı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler, Lincoln, Emre Mor ve Bruma'yı renklerine bağlamıştı.
Geçen sezon kiralık oynayan Diego Rossi'nin de opsiyonu kullanılarak bonservisi alınmıştı.