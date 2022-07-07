Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken öncelik sol bek ve ön liberoya verildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Welington'la anlaşma tamam! William Carvalho ve Willian Arao...
Avusturya kampı sona eren Fenerbahçe, çıktığı 5 hazırlık maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Transferde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Sao Paulo'nun sol beki Welington ve kulübüyle anlaşırken; Willian Arao için Flamengo'ya yaptığı teklifi revize etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken öncelik sol bek ve ön liberoya verildi.
Sarı-lacivertlilerde sol bek konusunda sona yaklaşıldı... Ön libero bölgesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; sol bek için gündemde olan Welington konusunda; Sao Paulo'nun, sarı lacivertlilerin 3 milyon euro'luk teklifini kabul ettiğini duyuruldu.