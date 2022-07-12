Willian Arao kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Willian Arao istatistikleri

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur ve Joshua King hamleleriyle takımını güçlendiren sarı-lacivertliler, Willian Arao için hem Flamengo hem de oyuncuyla anlaşma sağlandı. Çarşamba günü sağlık kontrolünde geçmek üzere İstanbul'a gelecek olan futbolcuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Willian Arao kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Boyu kaç? Willian Arao ile ilgili bilgiler haberimizde...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor transferlerini resmen açıklayan; Tiago Çukur ve Joshua King ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Willian Arao'da da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deneyimli futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan Willian Arao açıklaması sonrası tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Willian Arao kimdir? İşte ayrıntılar...

WILLIAN ARAO KİMDİR?

Tam adı Willian Souza Arão da Silva olan futbolcu, 3 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Corinthians altyapısında da forma giydi.

Portuguesa, Corinthians, Chapecoense, Atlético Clube Goianiense ve Botafogo formalarını da terleten 30 yaşındaki ön libero, Ocak 2016'dan bu yana Flamengo'da forma giyiyordu.

Kariyerinde 371 maça çıkan Arao, 30 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. 1.81 boyundaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile de 1 maçta forma giydi.