Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

İtalya Ligi takımlarından Cagliari'nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022- 09:58