Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda için devrede!
Fenerbahçe, 20 Temmuz'da oynayacağı Dinamo Kiev maçı öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele öncesi harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda'yı transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de ilk transfer hamlesi on numaraya yapıldı.