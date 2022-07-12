İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni transferi Ozan Tufan, yeni sezon öncesinde gündemdeki birçok konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hull City'e giden Ozan Tufan: Anlatılanların hiçbiri doğru değil
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sarı-lacivertlilerden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan ve yönetimine kırgın olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Türk oyuncuda hep bir kurban aranır ya, en tepedeki isim yıllarca hep ben oldum. Anlatılanların hiçbiri doğru değil." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni takımında henüz alışma sürecinde olduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Hazırlıklar iyi geçiyor. Takımla bir adaptasyon sürecim var, yabancı arkadaşlarımla. Ben yabancıyım daha doğrusu. Sezon başı, tempolu, zor. İngiltere'de daha sert bir antrenman programı var. Mutluyum. Dediğim gibi alışma sürecim var. İlerleyen günlerde hazırlık maçlarıyla birlikte daha da güzel oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"KADRO DIŞI KALDIĞIM DÖNEMDE YURT DIŞINDA BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALAR YAPTIM"
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemde bireysel olarak çalışmalar yaptığını ifade eden Ozan Tufan, yaptığı antrenmanların meyvesini şu an aldığını söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçen sene 3.5-4 ay kadro dışı olayım vardı Fenerbahçe'de. Ben o dönem kulüpten izin alarak Belgrad'a gitmiştim. Orada özel bir hocayla günde 11 saat, çift antrenman programım vardı. O programı yaptım, hazırlanma süreci olarak. Sene sonunda Fenerbahçe'de kalırım ya da başka yere gidersem diye. O benim için çok güzel oldu. Şu an Hull City'de de onun ekmeğini yiyorum diyebilirim. Çünkü o antrenmanları yapmasaydım, beni zor şeyler bekliyordu" şeklinde konuştu.