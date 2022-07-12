"KEŞKE PREMİER LİG'DE DAHA KALICI OLABİLSEYDİM"

Geçen sezon kısa bir dönem Premier Lig'de forma giydiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ozan Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Premier Lig, zor bir lig. Dünyanın en iyi ligi olan bir platformda, Watford takımıyla biz küme düşmeme mücadelesi veriyorduk. Bizim için çok zordu, benim açımdan çok zordu. Çünkü tempo çok yüksek. Biz Türkiye'de altyapıdan yetiştiğimiz için o tempoya bir anda ayak uyduramadım. Benim için zor oldu. 1-2 ay adaptasyon sürecim vardı. Birkaç maç kendi açımdan fena değildi ama Premier Lig'de bu kabul edilebilir bir durum değil. Üst düzey oyuncuların olduğu, tüm yıldızların bulunduğu bir lig benim için duygu anlamında çok güzeldi ama skor, performans anlamında çok yorucuydu.