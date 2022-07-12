Nikola Kalinic Barcelona'da

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen Nikola Kalinic Barcelona ile anlaşmaya vardı. Hırvat oyuncu İspanyol ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 18:45