Nikola Kalinic Barcelona'da
Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen Nikola Kalinic Barcelona ile anlaşmaya vardı. Hırvat oyuncu İspanyol ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.07.2022- 18:45
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Kalinic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2015-20 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da forma giyen 31 yaşındaki kısa forvet Nikola Kalinic, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla THY Euroleague'de mücadele etmişti. Barcelona, daha önce yaptığı açıklamada Valencia'dan Kalinic'in İspanya haklarını aldığını duyurmuştu.