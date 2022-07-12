Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda forvet transferine yoğunlaşmıştı. Kanarya, Norveçli forvet Joshua King transferini resmen açıkladı.

İşte o açıklama...

Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.





HÜCUMA ÖNEMLİ BİR GÜÇ KATACAK

Norveçli oyuncu forvet arkasının yanı sıra, santrfor ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. King geçtiğimiz sezon Watford formasıyla Premier Lig'de 32 maça çıktı ve 5 gol 3 asist kaydetmeyi başardı.