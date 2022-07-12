ALİ KOÇ'U HİÇE SAYDI

Ancak bu uyarı niteliğindeki mesaj da Mesut'un ticari işlerine ara vermesine ya da daha az odaklanmasını sağlayamadı. Dünyaca ünlü yıldız, yakın bir zamanda yine bir ticari anlaşma için Endonezya'nın yolunu tuttu. Özil burada da kendi markasının 100 milyon dolarlık bir ticari ve sponsorluk anlaşması imzaladı. Özetle Mesut'un bu inadı profesyonelce karşılanmadı ve sonunu hazırlayan ilk neden oldu.