Fenerbahçe tarihinin en büyük transferlerinden biri olan Mesut Özil için sarı lacivertli ekiple yolun sonuna gelindi... Haber deprem etkisi yaratırken olayın perde arkası büyük merak uyandırdı.
İşte Mesut Özil'i Fenerbahçe'den koparan nedenler! İşi bitiren inat ve ayrılık süreci...
Adı Fenerbahçe ile anıldığında duyulan heyecan bir kenara, sarı lacivertli formayı giyeceği dahi büyük bir kesim tarafından neredeyse düşünülmeyen Mesut Özil için Fenerbahçe dönemi sadece 1 yıl sürdü. Peki, bu ayrılığın perde arkasında ne var? Konuyla ilgili kişiler kimler? Mesut'un yaptığı, Fenerbahçe'nin kabul edemediği iki olay ne? İşte sürece dair tüm ayrıntılar ve akıllardaki sorulara yanıtlar... (Derleyen: Tarık DEMİR)
Öyle ki bu denli bir dünya starından vazgeçmek sadece Fenerbahçe için değil, tüm kulüpler için kolay bir durum değil... Akıllardaki tek soru: Ne oldu? İşte süreç...
Geçtiğimiz sezon dünya basınının da geniş yer verdiği Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi uzun süre gündem olmuştu... O dönem Arsenal'da kadro dışı bırakılmış olan Mesut Özil için Fenerbahçe devreye girmişti...