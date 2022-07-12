Kadrosunda Serdar Dursun, Enner Valencia ve Mergim Berisha'yı bulunduran Fenerbahçe, mutlak bir golcü takviyesi yapmak istiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe ilgileniyordu! Luis Suarez'den transfer sözleri
Kadrosunu 4 isimle güçlendiren Fenerbahçe, takıma forvet takviyesi de yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Uruguaylı yıldız Luis Suarez ile ilgilendiği iddia edilirken, 35 yaşındaki golcü geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Kanarya için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Luis Suarez'in listede yer aldığı belirtildi.