Fenerbahçe, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında olan, geçen sezonu İngiltere 2. Lig ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık geçiren Tiago Çukur'u renklerine kattı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Tiago Çukur'un öne çıkan özellikleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Watford forması giyen Tiago Çukur ile anlaşma sağladı. Peki, sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü nasıl bir futbolcu? İşte genç forvetin dikkat çeken özellikleri...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında olan, geçen sezonu İngiltere 2. Lig ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık geçiren Tiago Çukur'u renklerine kattı.
Genç futbolcu güçlü fiziği ile dikkat çeken bir isim.
19 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak.