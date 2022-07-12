FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Tiago Çukur'un öne çıkan özellikleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Watford forması giyen Tiago Çukur ile anlaşma sağladı. Peki, sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü nasıl bir futbolcu? İşte genç forvetin dikkat çeken özellikleri...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 06:40