TRANSFER HABERİ: Alberth Elis Fenerbahçe'ye! Jorge Jesus bizzat istedi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Fransa Ligi takımlarından Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40