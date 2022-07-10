Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar hız kazanmış durumda.
TRANSFER HABERİ: Alberth Elis Fenerbahçe'ye! Jorge Jesus bizzat istedi
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Fransa Ligi takımlarından Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak takıma Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor gibi isimleri kazandıran sarı-lacivertlileri hareketli bir transfer süreci bekliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin hücum hattına bir isim daha alacağı iddia edildi.