Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya geldi. Oldukça başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Geride bıraktığımız sezonu 2. olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler 6. hazırlık maçında Sakarya'da Hull City'i Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.



Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde daha önce oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.



Sarı-laciverliler Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile ilk maçında çıkacak.



Fenerbahçe bu maçın rövanşına ise 27 Temmuz'da oynayacak.

