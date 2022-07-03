Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022/2023 sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı. (FB spor haberi)

Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcularla Partizan maçının toplantısı yapıldı.

Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanı takip eden taraftarları selamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.