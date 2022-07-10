Hull City'nin Fenerbahçe'den yeni transferi Ozan Tufan, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Ozan Tufan'dan flaş itiraf! Mesut Özil ve İsmail Kartal...
Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan yapmış olduğu açıklamalarla dikkat çekmişti. İşte Ozan'ın Mesut Özil ve İsmail Kartal gerçekleri...(FB SPOR HABERLERİ)
27 yaşındaki futbolcu, Milli oyuncu ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışı kalma ve ayrılma sürecini de ilk kez detaylarıyla sitem dolu şekilde anlattı.
"6 AY İLETİŞİM KURAMADIK"
Mesut ağabey ile bir kadro dışı durumumuz oldu. O sebeple kimseyle 6 ay iletişim kuramadık.