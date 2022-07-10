Transfer dönemine süratli giren Fenerbahçe bir süredir sessizdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian Arao'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertli takım bir süredir ön libero mevkisi için Flamengo forması giyen Willian Arao'yla görüşüyordu. Kanarya, Brezilyalı kulüp ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte oyuncunun sözleşme detayları ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bir kez daha atağa kalktı.
Teknik direktör Jorge Jesus orta sahaya, Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao'yu istiyordu.