FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian Arao'da mutlu son! İşte sözleşme detayları

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertli takım bir süredir ön libero mevkisi için Flamengo forması giyen Willian Arao'yla görüşüyordu. Kanarya, Brezilyalı kulüp ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte oyuncunun sözleşme detayları ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40