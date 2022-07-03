Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yola devam etmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'de son tango! Bir araya geliyorlar
Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada bulunan Andrea Belotti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan temsilcisi Torino ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalan yıldız forvet, taliplileriyle görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertli idareciler, golcü futbolcunun transferini bitirmek için son kez masaya oturacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yola devam etmeyi amaçlıyor.
Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle tamamlamak istiyor.
Birçok mevki üzerinde hummalı bir operasyon yürüten Kanarya'da santrfor bölgesi büyük önem taşıyor.