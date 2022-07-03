FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'de son tango! Bir araya geliyorlar

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada bulunan Andrea Belotti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan temsilcisi Torino ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalan yıldız forvet, taliplileriyle görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertli idareciler, golcü futbolcunun transferini bitirmek için son kez masaya oturacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 06:40