FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus farkını belli etti! İşte Willian Arao transferinin perde arkası

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler ön libero takviyesi yapmak isterken, Flamengo'da forma giyen Willian Arao gündeme gelmişti. Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşan Kanarya'da, teknik direktör Jorge Jesus transferde farkını belli etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40