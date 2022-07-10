Transfer harekâtını sürdüren Fenerbahçe, Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'un ardından bir ismi daha renklerine bağladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus farkını belli etti! İşte Willian Arao transferinin perde arkası
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler ön libero takviyesi yapmak isterken, Flamengo'da forma giyen Willian Arao gündeme gelmişti. Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşan Kanarya'da, teknik direktör Jorge Jesus transferde farkını belli etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Flamengo ile sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalan Brezilyalı ön libero Willian Arao'yu kadrosuna kattı.
Sabah'ın haberine göre; bu transferin başrolünde ise Kanarya'nın tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus var…