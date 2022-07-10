Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu! Hedefte Ruben Semedo var
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte performansıyla dev kulüpleri peşine takan Kim Min-Jae'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Öte yandan Kanarya ise Güney Koreli stoperin satılması durumunda alternatifi de belirledi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler Emre Mor, Bruma ve Lincoln gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.