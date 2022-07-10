Fenerbahçe - Hull City maçının ardından sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı!

Son dakika haberleri: 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 6. hazırlık maçında Hull City'i 2-0 mağlup etti. Oyuna sonradan dahil olan Arda Güler çok şık bir frikik golüne imza atarken 2. golün de hazırlayıcısı oldu. Maçın ardından ise sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı yaşandı. İşte o paylaşımlar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 23:13