Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele öncesi son hazırlık maçına çıktı.
Fenerbahçe - Hull City maçının ardından sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı!
Son dakika haberleri: 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 6. hazırlık maçında Hull City'i 2-0 mağlup etti. Oyuna sonradan dahil olan Arda Güler çok şık bir frikik golüne imza atarken 2. golün de hazırlayıcısı oldu. Maçın ardından ise sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı yaşandı. İşte o paylaşımlar...(FB SPOR HABERLERİ)
Sarı-lacivertliler, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile kozlarını paylaştı.
Kanarya, rakibini 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.