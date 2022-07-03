Fenerbahçe; Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! Welington...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Sao Paulo forması giyen Welington'u transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Jesus, taleplerini Fenerbahçe yönetimine iletirken, sol bek konusunda Sao Paulo'dan önemli bir ismin transferini istedi.