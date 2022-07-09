Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Willian Arao takımına veda etti! Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Willian Arao transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilya basınında yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncunun Flamengo'daki takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, ilk hedef olarak 20 Temmuz'da oynanacak Dinamo Kiev maçını belirledi.
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