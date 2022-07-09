FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye Marsilya kancası! Temasa geçecekler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek yıl hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe, 20 Temmuz'da oynayacağı Dinamo Kiev maçına kilitlenmiş durumda... Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda düşünmediği isimlerle de yolların ayrılması ve özellikle yabancı kontenjanının azaltılması planlanıyor. Fransız basını stoper takviyesi yapacak Marsilya'nın, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae için temasa geçeceğini iddia etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)