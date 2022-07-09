Leipzig'den Alexander Sörloth için Fenerbahçeli taraftara flaş cevap!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'den flaş bir paylaşım geldi. Alman temsilcisi, sarı lacivertli bir taraftarın "Sörloth'u bize verin" mesajına 'hayır' şeklinde yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 18:23