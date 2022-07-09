Leipzig'den Alexander Sörloth için Fenerbahçeli taraftara flaş cevap!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'den flaş bir paylaşım geldi. Alman temsilcisi, sarı lacivertli bir taraftarın "Sörloth'u bize verin" mesajına 'hayır' şeklinde yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 18:23
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine son olarak Alexander Sörloth'u almıştı. Norveçli futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağına dair haberlerin ardından Sörloth'un kulübü RB Leipzig'den ilginç bir çıkış geldi.
Bir Fenerbahçe taraftarının RB Leipzig Twitter hesabına gönderdiği "Sörloth'u bize verin" mesajına, kulüp hesabından "Hayır" şeklinde cevap verildi.