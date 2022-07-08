FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miha Zajc'a iki talip birden! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, iki kulübün 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu istediğini ve yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 18:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 18:33