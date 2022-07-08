Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miha Zajc'a iki talip birden! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, iki kulübün 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu istediğini ve yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi açıkladı.
Kanarya; Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile resmi sözleşme imzaladı.