F.Bahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan, Jorge Jesus'un da bu kararın devam etmesini istediği Mesut Özil, geleceği hakkındaki belirsizliği gidermek için önceki gün İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu. "Acaba af mı geliyor?" sorusu gündeme taşınırken, gerçek kısa sürede anlaşıldı. 2 yılık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi.

YENİ SEZON İÇİN LİSANS ÇIKARTILMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade ederken, uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu. Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair mutabakat sağlanamadı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, kadronun dışında tutulmaya devam edilecek. Yönetim bu süreçte kendisiyle ilgili çıkış yolu arayacak. Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor. Mesut Özil, TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak. Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanacak.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

25 Ocak 2021'de 3.5 senelik imza atan Mesut, senede 3 milyon Euro kazanıyor. Sarı-lacivertli forma ile 36 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.