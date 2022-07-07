2022/2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! "Süreç olumlu ama..."
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Adı sık sık Napoli ve Tottenham ile anılan Güney Koreli stopere son olarak Rennes talip oldu. Fransız ekibinin Kim Min-Jae ile anlaştığı öne sürülürken; Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ile Emre Mor transferlerini resmiyete kavuşturan ve Tiago Çukur'da da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerde biri de Kim Min-Jae oldu.