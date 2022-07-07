FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! "Süreç olumlu ama..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Adı sık sık Napoli ve Tottenham ile anılan Güney Koreli stopere son olarak Rennes talip oldu. Fransız ekibinin Kim Min-Jae ile anlaştığı öne sürülürken; Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 22:45