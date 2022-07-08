Sol bek, ön libero ve forvete de takviye planlayan Fenerbahçe girişimlerini hızlandırdı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Alexander Sörloth, Mariano Diaz, Welington ve Willian Arao...
Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transferde hareketliliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirirken; gündeminde ise Alexander Sörloth, Mariano Diaz, Welington ve Willian Arao gibi isimler bulunuyor. İşte transfer adaylarında son durum... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sol bek, ön libero ve forvete de takviye planlayan Fenerbahçe girişimlerini hızlandırdı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği isimleri kadroya katmak için somut adımlar atılıyor.
İşte Fotomaç'ın haberine göre adaylar ve pazarlıkta gelinen son nokta:
WELINGTON (SOL BEK/21)
Sol beke yapılacak takviyede favori Welington... ESPN, Fenerbahçe'nin Sao Paulo forması giyen genç oyuncu için 3 milyon euro teklif ettiğini yazdı.