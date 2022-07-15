Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Lassina Traore!
Fenerbahçe'de gündem Lassina Traore'ye çevrildi. Sarı-lacivertliler bu transferi bitirip kadroda geniş rotasyon yaratmak istiyor. İşte transferdeki son gelişmeler...(FB SPOR HABERLERİ)
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.
Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Takvim'in haberine göre Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı.