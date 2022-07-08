Fenerbahçe'de bir süredir durağan bir hale gelen Kim Min-Jae transferi yeniden alevlendi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye Napoli'den yeni teklif! O tarihi işaret ettiler
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kim Min-Jae'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Güney Koreli stoper için İtalya Serie A ekibi Napoli sarı-lacivertlilere yeni teklif sunarken, transferle ilgili de tarih verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan takımlar yeni bir harekat için düğmeye bastı.
Performansıyla sarı-lacivertlilerin kilit oyuncuları arasına giren 25 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumunda bulunuyor.