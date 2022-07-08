FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye Napoli'den yeni teklif! O tarihi işaret ettiler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye Napoli'den yeni teklif! O tarihi işaret ettiler

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kim Min-Jae'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Güney Koreli stoper için İtalya Serie A ekibi Napoli sarı-lacivertlilere yeni teklif sunarken, transferle ilgili de tarih verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 06:40