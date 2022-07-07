Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü bir santrforu aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edinson Cavani hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi
Forvet bölgesinde Serdar Dursun, Enner Valencia ve Mergim Berisha'ya sahip olan Fenerbahçe, 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle bu mevkiye klas bir golcü almak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim girerken, Brezilya basını F.Bahçe'nin Edinson Cavani'nin menajeriyle 2 kez görüştüğünü yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü bir santrforu aldı.
BREZİLYA'DAN MÜTHİŞ İDDİA!
Nokta atışı bir hücum oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için arayışını sürdüren sarı-lacivertliler için Brezilya'da müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmone, İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.