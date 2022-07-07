FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edinson Cavani hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Forvet bölgesinde Serdar Dursun, Enner Valencia ve Mergim Berisha'ya sahip olan Fenerbahçe, 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle bu mevkiye klas bir golcü almak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim girerken, Brezilya basını F.Bahçe'nin Edinson Cavani'nin menajeriyle 2 kez görüştüğünü yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 06:40