Fenerbahçe Dudu transferinde ısrarcı! Jorge Jesus devrede

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için sol kanada takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte Palmeiras forması giyen Dudu gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldızın transferi için teknik direktör Jorge Jesus'un da devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2022- 06:40