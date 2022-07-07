FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kampa götürülmeyen Luiz Gustavo Botafogo'nun teklifini reddetti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferde ise 3 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler hazırlık döneminde 5 maça çıkarken, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarlarını yeni sezon öncesi umutlandırdı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transferde hareket eden yönetim, Avusturya kampına götürülmeyen ve takımın en çok kazanan isimleri arasında yer alan Luiz Gustavo ile yolları ayırmanın planını yapıyor. Brezilyalı yıldızın son olarak ülkesinin takımlarından Botafogo'dan gelen teklifi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)