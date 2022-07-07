Fenerbahçe'de 6 numara transferi için pazarlıklar son aşamada.
Fenerbahçe Willian Arao transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Willian Arao transferine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen ve Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi olan 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler, Flamengo forması giyen Willian Arao ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Kulübü Flamengo ile görüşmeler ise sürüyor.