Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfer harekatını da başlatmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joshua King'de sona doğru! F.Bahçe'ye gelmek istiyor
Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan ve bu mücadelelerden namağlup ayrılan Fenerbahçe, transferde de adından söz ettiriyor. Özellikle kanat bölgesindeki alternatifleri artıran sarı-lacivertliler, ileri uç için Watford'dan ayrılan Joshua King'i gündemine almıştı. Norveçli golcünün menajeriyle temas kuran yönetim, 30 yaşındaki futbolcu konusunda prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfer harekatını da başlatmıştı.
Deneyimli çalıştırıcının isteği doğrultusunda ilk imzalar hücum hattında olmuştu.
Kiralık oynayan Diego Rossi'nin bonservisini alan Kanarya ardından Santa Clara'dan Lincoln, Karagümrük'ten Emre Mor ve PSV'den Bruma'yı renklerine bağlamıştı.