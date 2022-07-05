Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, takımın başına teknik direktör Jorge Jesus'u getirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'nin gündemindeydi! Joshua King Watford'a veda etti
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek geçiren Fenerbahçe, transferde de çalışmalarına hız verdi. Mutlak bir golcü isteyen teknik direktör Jorge Jesus, yönetime Watford ile sözleşmesi biten Joshua King'in adını vermişti. Belçikalı golcüden İngiliz kulübüne veda paylaşımı geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya; Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı.