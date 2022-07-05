WATFORD'A VEDA ETTİ

30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Watford ailesine teşekkür ederim. Güzel anılar biriktirdik ama yıl sonunda üzüldük. Yeni sezonda başarılar, her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.