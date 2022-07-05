Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Ezgjan Alioski bombası! Menajerine talimat verdi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferin hareketli takımı Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Ezgjan Alioski'yi rkadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer; Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sonrası geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir forması giyen ve bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet ile resmi sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi 5 ismi renklerine bağlayan Fırtına, transferde hız kesmiyor.