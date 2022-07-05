Fenerbahçe ön libero mevkisi için çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Alex Kral için devreye girdi! Transfer formülü belli oldu
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, öncelik orta saha bölgesine verildi. Defansif orta saha için William Carvalho ve Vinicius Souza isimleri üzerinde yoğunlaşan Kanarya, transferlerde bir sorun yaşanması durumunda bonservisi Spartak Moskova'da bulunan Çek yıldız Alex Kral'ı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ön libero mevkisi için çalışmalarını sürdürüyor.
Real Betis forması giyen William Carvalho ile bonservisi Lommel'de olan Vinicius Souza için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir önemli isim daha gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, geçen sezonu West Ham'da kiralık geçiren Çek yıldız Alex Kral için harekete geçti.