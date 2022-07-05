Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü ve ön libero için girişimler devam ediyor...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den çifte bomba! Mariano Diaz ve William Carvalho...
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerde forvet ve orta saha bölgelerine büyük önem veriliyor. Kanarya'da bu bölgeler için öne çıkan isimler ise Mariano Diaz ve William Carvalho. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü ve ön libero için girişimler devam ediyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçı öncesi kadrosunu tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Forvet için son olarak Joshua King'in adı gündeme gelirken listede Mariano Diaz da yerini koruyor.