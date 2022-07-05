TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den çifte bomba! Mariano Diaz ve William Carvalho...

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerde forvet ve orta saha bölgelerine büyük önem veriliyor. Kanarya'da bu bölgeler için öne çıkan isimler ise Mariano Diaz ve William Carvalho. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 06:40