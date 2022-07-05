Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella için resmi teklif! İşte o rakam

Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella için resmi teklif! İşte o rakam

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertli idareciler rotasını İtalya'ya çevirdi. Çizme basınında yer alan iddiaya göre, Kanarya'nın Parma'da forma giyen Giuseppe Pezzella için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 06:40