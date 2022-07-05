Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren sarı-lacivertliler sol beke de takviye planlıyor.
Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella için resmi teklif! İşte o rakam
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertli idareciler rotasını İtalya'ya çevirdi. Çizme basınında yer alan iddiaya göre, Kanarya'nın Parma'da forma giyen Giuseppe Pezzella için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren sarı-lacivertliler sol beke de takviye planlıyor.
Novak'a gelecek planları arasında yer vermeyen Portekizli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nu hücum hattında değerlendirmek istiyor.
Plandan taviz vermeyen yönetim, hedefteki isimler için girişimlere devam ediyor.