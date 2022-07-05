Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor.
Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! Hedefte Krzysztof Piatek var
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz bir forvet geldi. Kanarya Krzysztof Piatek için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Alexander Sörloth ve Belotti gibi isimlerle ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fenerbahçe'nin Hertha Berlin forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi.