Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! Hedefte Krzysztof Piatek var

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz bir forvet geldi. Kanarya Krzysztof Piatek için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 06:40