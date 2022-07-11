Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'nın kaderi belli oluyor! O kulüp...
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken bazı isimlerin ise geleceği merak konusu. Sarı lacivertli takımın golcülerinden Mergim Berisha'nın kaderi de belli oldu. Öte yandan genç forvetle ilgilenen kulüp de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı-lacivertli takım son olarak Hull City ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.
Transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.