FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'nın kaderi belli oluyor! O kulüp...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'nın kaderi belli oluyor! O kulüp...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken bazı isimlerin ise geleceği merak konusu. Sarı lacivertli takımın golcülerinden Mergim Berisha'nın kaderi de belli oldu. Öte yandan genç forvetle ilgilenen kulüp de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022- 18:19