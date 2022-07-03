Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Emre Mor'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. "Çok fazla şey değişti. Mental olarak eksikliğim vardı ama bunu değiştirmeyi başardım. Yeniden doğmak istiyordum ve bunda da başarılı olduğumu hissediyorum." diyen 24 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe gibi bir kulüpte rekabet olması çok normal. Kimse size kırmızı halı sunmaz. Ancak önümüzde çok fazla maç olduğunu ve herkesin şans bulacağını düşünüyorum. Ben her zaman rekabete hazırım." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Emre Mor'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, idman öncesinde açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Zor ve sıkı bir şekilde idmanlarımıza devam ediyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarında iyi sonuçlar aldık. İyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Ciddi bir şekilde Dinamo Kiev maçına kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.

Çok mutluyum. Geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe'ydi.

Çok fazla şey değişti. Mental olarak eksikliğim vardı ama bunu değiştirmeyi başardım. Etrafımdaki insanlar, çalıştığım insanlar doğru insanlardı. Yeniden doğmak istiyordum ve bunda da başarılı olduğumu hissediyorum. Geçtiğimiz sezonki başarımda Karagümrük'teki herkesin katkısı vardı. Fit durumda değildim. Volkan Demirel ile aramızda çok iyi bir ilişki oluştu. Sürekli benimle konuşuyordu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Performansımda büyük etkisi oldu.

Milli Takım'ı çok özlediğimi söyleyebilirim.

Volkan Hoca bir seferinde; benim zor oyuncu olduğumu duyduğunu ancak tanışınca fikrinin değiştiğini söyledi. O, benim futbolumu istediğim gibi oynamamı sağladı ve bunu yaparken de 'Sen iyi oyuncusun' gibi cümleler kurmadı.

Fenerbahçe gibi bir kulüpte rekabet olması çok normal. Kimse size kırmızı halı sunmaz. Ancak önümüzde çok fazla maç olduğunu ve herkesin şans bulacağını düşünüyorum. Ben her zaman rekabete hazırım. Futbolun zor taraflarından birisi de bu.