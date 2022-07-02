Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, dün sabah kamp için Avusturya'nın yolunu tuttu.
Fenerbahçe'de kader kampı! O isimler gözlem altında
Fenerbahçe'de 7 günlük Avusturya kampı bazı oyuncuların geleceğini belirleyecek. Dinamo Kiev maçının kadrosunu bu hafta şekillendirecek olan teknik direktör Jorge Jesus, gönderilecek isimlerin yanı sıra forvet hattında transfer rotasını da bu dönemde çizecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, hazırlık karşılaşmalarına burada devam edecek olan sarılacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, hem Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin (19-20 Temmuz) kadrosunu şekillendirecek hem de bazı oyuncuların takımdaki geleceğini belirleyecek.
GÖZLER FORVET HATTINDA
Kamp kadrosunda Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Sangare, Tisserand, Lemos, Caulker ve Meyer yer almadı.