Sabah'ın haberine göre, hazırlık karşılaşmalarına burada devam edecek olan sarılacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, hem Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin (19-20 Temmuz) kadrosunu şekillendirecek hem de bazı oyuncuların takımdaki geleceğini belirleyecek.