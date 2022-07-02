TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Sergio Oliveira için yarış halinde!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Sergio Oliveira için yarış halinde!

Portekiz medyasında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray Porto'lu oyuncu Sergio Oliveira'nın transferi için yarışa girdi. O Jogo'nun haberine göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Oliveira, takımın sezon başı kampında yer almadı. Haberde; menajerlik hakları Jorge Mendes'in elinde bulunan Portekizli oyuncunun yeni adresinin Türkiye olabileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 22:30