Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, sarı-lacivertlilerin Partizan ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Macar savunma oyuncusu, transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. (FB spor haberi)

Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Macar stoperin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

"Sezon öncesi hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette sıkı idmanlardan sonra yapılan maçlar kolay bir şekilde geçmeyebiliyor"

"İYİ BİR YOLDAYIZ"

"Bu sezon öncesi kampı daha çok taktik mentaliteye uyum sağlamak için yapılıyor. Bu anlamda iyi gidiyoruz. Ofansif ve defansif olarak iyi bir yoldayız. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

"DINAMO KIEV MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

"Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Söylediğim gibi, bu maçı en iyi şekilde atlamak adına çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz"

"İSMAİL YÜKSEK HARİKA BİR OYUNCU"

"İsmail Yüksek, harika bir oyuncu. Çok yüksek bir potansiyeli var. Savunma önünde çok iyi oynadı, biz de onu destekliyoruz"

"TRANSFERİMLE İLGİLİ YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

"Tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Fenerbahçe için her şeyimi vermek istiyorum, bunun için çabalıyorum. Transferimle ilgili yorum yapmak istemiyorum"