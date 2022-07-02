Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Kamptan ayrıldı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 17:49
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi.
İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak.
Mert Hakan, Partizan müsabakasında kadroda yer almayacak.