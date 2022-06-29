Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Shamal ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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