Kadrosunu Lincoln Henrique ve Bruma'yla güçlendiren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u da resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.
Ailemize hoş geldin Emre Mor! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/rgPIlZIrRM
Öte yandan Fatih Karagümrük takımı da Emre Mor'a bu şekilde veda etti:
Emre Mor'a Teşekkürlerimizle!— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 2, 2022
Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/Uol9XzyAo3