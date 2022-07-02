Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takım Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer ettiğini resmen açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Kadrosunu Lincoln Henrique ve Bruma'yla güçlendiren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u da resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fatih Karagümrük takımı da Emre Mor'a bu şekilde veda etti: